Массовая миграция скатов в США попала на видео

В Сети с каждым часом все больше просмотров набирает видеоролик, на котором демонстрируется масштабная миграция скатов. Это невероятно зрелищное событие происходит лишь два раза за двенадцать месяцев.

На размещенной в видеохостинге YouTube записи можно увидеть несколько сотен или даже тысяч скатов, проплывающих неподалеку от острова Марко, расположенного в американском штате Флорида. Эти морские создания плавают крайне близко к водной поверхности, а потому их отлично видно с воздуха. Поэтому специалистам и удалось снять столь эффектный ролик. По словам экспертов, скаты образуют огромные группы, когда решают отправиться в теплые регионы. Как и птицы, они дважды в год осуществляют подобное путешествие.

Одна такая группа может состоять из десяти тысяч скатов, отличающихся между собой размерами и возрастом. К примеру, специалистам удалось запечатлеть морское создание шириной свыше двух метров. Пользователи отмечают, что миграция этих существ с высоты птичьего полета напоминает кучки осенних листьев, сорванных с деревьев и подгоняемых ветром. Обычно скаты плавают в соленой морской воде, однако существуют несколько разновидностей, обитающих в пресноводных озерах.