Китайский ритейлер начал продавать Xiaomi Mi Mix 3 до его официального анонса

Менее чем через неделю китайская компания Xiaomi собирается анонсировать свой новый флагманский смартфон под названием Mi Mix 3, однако интернет-магазин JD.com из КНР уже начал принимать предварительные заказы на новинку.

Крупный китайский ритейлер создал страничку со смартфоном, на котором в качестве фотографии гаджета используется его официальный рендер. На нем можно увидеть главную особенность девайса – отсутствие передней камеры на экране, что позволило инженерам избавиться от «моноброви». Двойная 24-мегапиксельная камера и датчики установлены на сдвигаемой панели. Таким образом, речь идет о слайдере нового образца. Заказать новинку можно за 9999 юаней (около 94,5 тысячи рублей по сегодняшнему курсу). Скорее всего, данная цена представляет собой обычную «заглушку», которая будет исправлена, когда производитель раскроет точную стоимость.

На страничке не представлено никаких сведений о технических параметрах устройства и сроках его доставки покупателям. Однако согласно информации, опубликованной инсайдерами, новинка будет оснащена 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 на 1080 точек. За производительность Mi Mix 3 будет отвечать процессор Snapdragon 845. Его объем оперативной памяти составит 10 гигабайт. Сканер отпечатков пальцев будет установлен прямо под дисплеем гаджета.