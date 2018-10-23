Кислорода на Марсе должно хватить для поддержания подземной жизни

В последние годы Марс все больше и больше начинает напоминать место, в котором давным-давно существовала и процветала жизнь. Теперь же некоторые исследователи считают, что на Красной планете даже сейчас имеются все необходимые элементы для проживания на ней живых организмов. Однако искать их следует глубоко под марсианской поверхностью.

В исследовании, опубликованном сегодня в научном журнале Nature Geoscience и проведенным командой Лабораторией реактивного движения NASA, отмечается, что ученые смогли определить количество кислорода, содержащегося в марсианской почве. На их результаты сильно повлияли две недавние находки. К первой из них относится открытие, сделанное марсоходом Curiosity – он нашел камни на Марсе, которые заметно окислились, возможно, из-за проникновения в них воды. Вторая находка связана с недавним исследованием, которое показало, что на этой планете имеются источники соленой воды. По словам ученых, кислорода, который имеется в камнях и подземных водоемах, вполне достаточно для поддержания жизни простейших микроорганизмов.

«Мы обнаружили нечто удивительное: огромное количество соленых водоемов могут располагаться в самых различных участках Марса. Их вполне достаточно, чтобы позволить микробам и даже губкам, которые считаются простейшими животными, осуществлять аэробное дыхание», – отметил Влада Стаменкович, один из ученых ЛРД и главный автор статьи.

Таким образом, жизнь может существовать во многих подземных карманах Красной планеты. Однако это исследование все же не доказывает наличие живых организмов на ней. К тому же даже если они и существуют, то проверить это будет проблематично. NASA старается избегать любые области на Марсе, в которых могут иметься источники воды, опасаясь заразить любую имеющуюся там жизнь выносливыми земными бактериями. Это означает, что большинство роверов, включая будущий Марс-2020 продолжат искать доказательства прошлой, а не текущей жизни.

Однако существуют подтверждения того, что подземные соляные озера действительно существуют. Некоторые из них могут находиться на Южном полюсе Марса. Эти участки могли бы стать лучшими местами для поиска жизни. Дело в том, что при распаде кислорода появляются элементы, необходимые для дыхания различным микробам, даже самым маленьким. «Мы даже не могли представить себе, насколько важен кислород для Марса. Теперь мы можем взглянуть на возможное существование жизни на нем с совершенно другой стороны», – добавил Стаменкович.

Это также меняет наш взгляд на всю планету в целом, которую мы, начиная с 60-х годов прошлого столетия, считали сухим, безжизненным и пустынным миром. С тех пор мы постоянно искали доказательства того, что в прошлом на Марсе имелась вода, а, следовательно, и жизнь. Ученые также надеялись обнаружить где-нибудь чрезвычайно выносливых микробов.

Однако новые исследования показывают, что есть сразу несколько мест, где живым организмам не нужно приспосабливаться к экстремальным условиям. Они также демонстрируют, что даже если поверхность планеты станет непригодной для жизни, то она всегда может перебраться под землю.

«Последние 40 лет люди считали, что кислород не играет никакой роли в существовании жизни на Марсе. Мы хотим изменить эту догму», – добавил Стаменкович.