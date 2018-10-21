Kia скоро презентует новый электрический кроссовер Soul EV

В середине следующего года официальные дилеры южнокорейской марки Kia должны будут получить новый вариант популярного кроссовера Soul, получивший приставку EV к наименованию и оснащенный электродвигателем.

Согласно сведениям, опубликованным автомобильным порталом 32cars.ru, автопроизводитель собирается в скором времени продемонстрировать обновленную версию модели Soul, которая получит множество дополнительных модификаций, включая электрический вариант. Премьера этой машины должна будет пройти на лос-анджелесском мотор-шоу. Именно на нем компания раскроет подробную информацию о новинке.

Если верить западным инсайдерам, то на североамериканском авторынке первые серийные образцы электрокара появятся во втором квартале будущего года. Специалисты считают, что в европейских странах эта модель и вовсе будет продаваться только с электромотором. Однако никаких подтверждений этому от производителя пока не поступало. По предварительным данным, кроссовер новой генерации создан на основе платформы, используемой в Hyundai Kona. Многие считают, что он позаимствует у нее и линейку моторов, включающую в себя турбированный 175-сильный двигатель GDI объемом 1,6 литра и 147-сильный атмосферник объемом 2,0 литра.