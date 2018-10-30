Kia получила ОТТС в России для седана Quoris нового поколения

Южнокорейский автопроизводитель Kia собирается начать продажи нового седана Quoris в России в следующем году. Новинка получила кодовое наименование K900 и Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Сборка автомобиля будет организована на калининградском предприятии «Автотор». Точная дата появления машины на российском авторынке и ее примерная стоимость будут раскрыты чуть позднее. В документе отмечено, что в РФ можно будет приобрести несколько различных модификаций K900, имеющих два бензиновых мотора, а также полный или задний привод. В качестве начального мотора выступит двухтурбированный двигатель объемом 3,3 литра и мощностью 248 «лошадок». Более дорогие комплектации оснастят 8-цилиндровым силовым агрегатом объемом 5,0 литра, выдающим 413 «лошадей». Обе установки способны работать с 8-скоростным «автоматом».

Стоит отметить, что в Северной Америке этот автомобиль как раз таки продается под названием K900. На родине он имеет название K9. Официальный дебют бывшего Quoris следующей генерации прошел на мотор-шоу в Нью-Йорке этой весной. Нынешнее поколение модели в России можно приобрести как минимум за 2 миллиона 720 тысяч рублей. Автомобиль может быть оснащен 3,8- или 5,0-литровым двигателем.