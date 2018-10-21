К Меркурию отправлен космический зонд в рамках 7-летней миссии BepiColombo

Европейское космическое агентство (ESA) объединилось с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для запуска зонда во внутреннюю часть солнечной системы. Он должен будет добраться до Меркурия, используя гравитацию Земли и Венеры, а затем всесторонне изучить его. Соответствующая миссия получила название BepiColombo и началась 20 октября 2018 года.

Меркурий все еще остается одной из менее изученных планет нашей звездной системы. Более-менее достоверную информацию о нем удалось получить только благодаря двум зондам NASA – MESSENGER и Mariner 10. Они показали, что ближайшая к Солнцу планета имеет водяной пар в атмосфере, а его полярные области вполне могут быть покрыты льдом. Bepi понадобится более 7 лет, чтобы добраться до планеты. Затем он совершит несколько облетов, которые завершатся в 2025 году.

Однако некоторых может сильнее заинтересовать не сама миссия, а ее невероятно сложный путь. Дело в том, что ученые разработали комплексный гравитационный маршрут для аппарата, который включает в себя один облет вокруг Земли и два – вокруг Венеры. Только после этого он начнется двигаться к Меркурию.

Как только он приблизится к своей цели, его ждет масса исследовательской работы. Первым делом он займется изучением дыр на Меркурии, представляющих собой уникальные для этой планеты структуры. Мало что известно об этих небольших и нерегулярных углублениях, усеивающих поверхность данного объекта. Согласно ряду теорий они могут быть связаны с текущим уменьшением размеров Меркурия или его вулканической активностью, имевшей место в далеком прошлом. Ученые надеются, что новый зонд наконец-то даст ответ на этот вопрос.

В ESA также отмечают, что их новая миссия позволит на практике проверить общую теорию относительности Эйнштейна на «беспрецедентном уровне точности» и выяснить, как именно гигантские объекты, подобные Солнцу, вызывают искажения в пространстве и времени. BepiColombo способен записывать эти искажения через сдвиги частот в радиосигналах, проходящих через космос.

При большинстве космических миссий инженеры готовят зонды к экстремально низким температурам, однако BepiColombo был построен с учетом того, что он будет подвержен температуре в 350 градусов Цельсия и выше. Он состоит из двух орбитальных аппаратов: планетарного и магнитосферного. Первый был создан в ESA, а второй – в JAXA. Каждый элемент зонда имеет защитные экраны, однако интенсивность Солнца окажется настолько высокой, что его солнечные панели все равно не смогут смотреть прямо на звезду.

Чтобы компенсировать тот факт, что солнечные панели будут смотреть в противоположную от своего источника энергии сторону, инженеры значительно увеличили их размеры. К тому же BepiColombo оснащен технологией, знакомой многим земным водителям – радиатором. Он специально разработан для отражения солнечного тепла.

Запуск космического аппарата был осуществлен точно по графику, 20 октября, в утренние часы. Эта масштабная 7-летняя миссия началась в Космическом центре Гвианы, расположенном в Южной Америке. Тут находится космодром, который был создан Европейским союзом и Французской Гвианой.

«Это было невероятно захватывающее зрелище. После нескольких месяцев практики наши команды наконец-то увидели, как BepiColombo покидает Землю и направляется в сторону Меркурия. Теперь они будут ежедневно следить за его полетом на протяжении следующих семи лет», – отметил Рольф Денсинг, директор по операциям ЕКА.