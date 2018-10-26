Geely собирается выпустить новый минивэн с оригинальным дизайном

Китайский автопроизводитель Geely собирается в ближайшем будущем осуществить демонстрацию нового минивэна, который имеет заводской индекс VF12.

Сравнительно недавно китайскими средствами массовой информации были размещены первые шпионские фотоснимки новинки, которая проходила дорожные тесты. Официальный дебют автомобиля должен будет пройти в 2019 году. Если судить по опубликованным кадрам, то одним из основных нововведений минивэна окажется его оригинальный дизайн, который будет значительно отличаться от внешнего вида других моделей марки. Дело в том, что он обладает небольшой решеткой радиатора и новейшей передней оптикой, имеющей уникальные светодиодные огни.

Однако инсайдеры пока не знают технических параметров новинки. Двигатели, установленные в тестовом образце, должны будут пройти массу различных испытаний, в ходе которых их характеристики могут быть значительно изменены. Специалистам также предстоит подобрать для автомобиля наиболее эффективные наборы из моторов и трансмиссий. Если же говорить о размерах минивэна, то его длина, судя по фото, равна пяти метрам. Неизвестно, появится ли данная модель на российском авторынке.