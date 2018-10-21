Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Ford показал на видео гибридную версию Mustang

Дата:
категория: АВТО

Через два года на автомобильном рынке должна будет появиться новая гибридная модель под названием Mustang Hybrid от автомобильной компании Ford.

Представители автопроизводителя решили официально подтвердить сведения о том, что спортивное купе «Мустанг» новой генерации будет оснащено гибридной силовой установкой. Ранее было опубликовано короткое видео, на котором мельком демонстрируется новая машина. Если судить по этому ролику, то на автомобиле точно будет установлен 8-цилиндровый мотор. Появление неоновой подсветки, светящейся синим светом, прямо указывает на наличие у него электрического двигателя. Однако больше никакой информации о машине представлено не было.

Часть специалистов считают, что стандартный силовой агрегат будет отвечать за заднюю ось, а электродвигатель – за переднюю. Другие эксперты уверены, что инженеры расположат электромотор между двигателем и 10-скоростным «автоматом», то есть он сможет передавать крутящий момент на обе оси. Если же говорить о внешнем виде новинки, то о нем тоже мало что известно, так как в видео авто показали в полутьме. Можно лишь заметить, что он имеет более современный облик с элементами «техно-дизайна».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Kia скоро презентует новый электрический кроссовер Soul EV
  2. Последний Cadillac Элвиса Пресли продан на аукционе по неожиданно низкой цене
  3. Продажи нового кроссовера Geely SX11 начнутся в России в 2019 году

Эти новости могут вас заинтересовать

Mercedes-Benz показал тизер Gelandewagen нового поколения

General Motors собирается вернуться к производству военной техники

УАЗ начал поставлять свои автомобили на европейский рынок

Российские дилеры ожидают флагмана Lifan

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках