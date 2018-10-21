Ford показал на видео гибридную версию Mustang

Через два года на автомобильном рынке должна будет появиться новая гибридная модель под названием Mustang Hybrid от автомобильной компании Ford.

Представители автопроизводителя решили официально подтвердить сведения о том, что спортивное купе «Мустанг» новой генерации будет оснащено гибридной силовой установкой. Ранее было опубликовано короткое видео, на котором мельком демонстрируется новая машина. Если судить по этому ролику, то на автомобиле точно будет установлен 8-цилиндровый мотор. Появление неоновой подсветки, светящейся синим светом, прямо указывает на наличие у него электрического двигателя. Однако больше никакой информации о машине представлено не было.

Часть специалистов считают, что стандартный силовой агрегат будет отвечать за заднюю ось, а электродвигатель – за переднюю. Другие эксперты уверены, что инженеры расположат электромотор между двигателем и 10-скоростным «автоматом», то есть он сможет передавать крутящий момент на обе оси. Если же говорить о внешнем виде новинки, то о нем тоже мало что известно, так как в видео авто показали в полутьме. Можно лишь заметить, что он имеет более современный облик с элементами «техно-дизайна».