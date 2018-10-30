Эксперты определили самые надежные автомобили в мире

Специалисты из информационного агентства Consumer Reports опубликовали список самых надежных машин, выпускаемых ведущими автопроизводителями планеты. Рейтинг за 2017 год составлен на базе опросов полумиллиона автолюбителей.

В проведенном исследовании говорится, что наиболее надежными транспортными средствами являются модели японских марок. Самое маленькое число неисправностей было зафиксировано у автомобилей Lexus – их средний балл надежности составил 78 из 100 возможных. Затем идут машины «Тойота», получившие 76 баллов. На третьем месте тоже оказался японский бренд – Mazda, сумевший сделать значительный рывок (ранее он занимал двенадцатое место) благодаря крайне высоким значениям у MX-5 Miata и CX-9. Четвертую строчку получил Subaru, а закрыл ТОП-5 южнокорейская марка Kia.

Если же рассматривать каждую модель по отдельности, то лидером смог стать внедорожный автомобиль Lexus GX, который на российском авторынке можно купить за 4 миллиона 193 тысячи рублей. Он оснащается 8-цилиндровым мотором объемом 4,6 литра. Второе место занял гибрид Toyota Prius C, обновленный компанией в 2017 году. На замыкающей позиции оказалась еще одна модель «Тойоты» – Prius Prime.