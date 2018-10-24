Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu появится на рынке Китая 31 октября

Немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается вывести на китайский авторынок свой новый сравнительно недорогой кроссовер Tharu уже на следующей неделе, 31 октября.

Эксперты отмечают, что начальная комплектация новинки обойдется покупателям в 136 тысяч юаней (около 1,3 миллиона рублей). Ее сборку осуществляют на заводе в КНР. Она базируется на архитектуре MQB, которая используется многими моделями концерна VG. В плане своих размеров она не уступает Tiguan и Hyundai Tucson, то есть относится к среднегабаритным паркетникам. Этот автомобиль может быть оснащен множеством различных функций, начиная от двухзонного климат-контроля и заканчивая огромным сенсорным экраном.

Несмотря на свою относительно низкую цену, этот автомобиль оборудуется множеством электронных помощников, включая систему экстренного торможения и комплекс курсовой устойчивости. В некоторых модификациях также имеется адаптивный круиз-контроль. Что касается линейки моторов, то она включает в себя несколько бензиновых турбированных двигателей объемом 2.0, 1.4, и 1.2 литра, выдающих 186, 160 и 116 «лошадок» соответственно. Они могут работать вместе с 6-скоростной МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.