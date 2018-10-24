Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu появится на рынке Китая 31 октября

Дата:
категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается вывести на китайский авторынок свой новый сравнительно недорогой кроссовер Tharu уже на следующей неделе, 31 октября.

Эксперты отмечают, что начальная комплектация новинки обойдется покупателям в 136 тысяч юаней (около 1,3 миллиона рублей). Ее сборку осуществляют на заводе в КНР. Она базируется на архитектуре MQB, которая используется многими моделями концерна VG. В плане своих размеров она не уступает Tiguan и Hyundai Tucson, то есть относится к среднегабаритным паркетникам. Этот автомобиль может быть оснащен множеством различных функций, начиная от двухзонного климат-контроля и заканчивая огромным сенсорным экраном.

Несмотря на свою относительно низкую цену, этот автомобиль оборудуется множеством электронных помощников, включая систему экстренного торможения и комплекс курсовой устойчивости. В некоторых модификациях также имеется адаптивный круиз-контроль. Что касается линейки моторов, то она включает в себя несколько бензиновых турбированных двигателей объемом 2.0, 1.4, и 1.2 литра, выдающих 186, 160 и 116 «лошадок» соответственно. Они могут работать вместе с 6-скоростной МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Опубликованы первые фото нового Audi Q7 без камуфляжа
  2. Опубликованы первые фотографии «заряженного» универсала Lada Vesta
  3. Kia скоро презентует новый электрический кроссовер Soul EV

Эти новости могут вас заинтересовать

Объявлен ТОП-10 лучших автомобилей Женевского автосалона

Стартовало автошоу McCall’s Motorworks Revival 2016

«АвтоВАЗ» представит в Москве полноприводный кроссовер

Опубликованы первые изображения обновленного седана Genesis G90 2019

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках