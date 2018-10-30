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АВТО

Бюджетный кроссовер Kia Tusker появится на рынке США в 2019 году

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категория: АВТО

Компания Kia из Южной Кореи собирается выпустить на американский рынок как минимум два новых кроссовера в следующем году, одним из которых окажется Tusker. Он появится у официальных дилеров США уже в марте.

Ранее отмечалось, что новый компактный кроссовер от южнокорейской марки, который является перелицованной версией Hyundai Creta, будет продаваться лишь на индийском авторынке. Однако теперь производитель решил расширить его территорию продаж, добавив к ней Северную Америку. Прототип новинки впервые был показан в начале 2018 года на индийском мотор-шоу. Если судить по текущей дизайнерской концепции бренда, то машина будет оснащена задними LED-фонарями, двухуровневой передней оптикой и пластиковым обвесом, включающим в себя расширители арок.

Несмотря на бюджетность модели, она получит современный интерьер, состоящий из большого сенсорного экрана и цифровой панели приборов. В Соединенных Штатах Америки ее можно будет приобрести с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,0 литр и мощностью 118 «лошадок». Она также будет оснащаться дизельным мотором объемом 1,5 литра, выдающим 115 «лошадей». Оба агрегата способны работать как с 6-скоростной МКПП, так и с АКП, имеющей такое же число передач.

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