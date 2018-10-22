Бруклинский вор украл из торгового автомата драгоценности на сумму 13 тыс долларов

Уличный торговый автомат в Бруклине, который продает ювелирные украшения – что может пойти не так?

Вы наверняка уже и сами догадались, к чему привела подобная беспечность бизнесменов. Вору удалось ограбить автомат, забрав из него драгоценности на сумму 13 тысяч долларов (около 845 тысяч рублей по текущему курсу). Для этого он воспользовался фиктивными кредитными картами. Сотрудники полиции сообщили об этом в минувшее воскресенье.

Манхэттенский ювелир Марла Аарон установила торговый автомат в парке возле отеля The William Vale, расположенного на улице N. 12th в Уильямсберге. Она назвала его «безумным, но удивительным» экспериментом, позволяющим ее клиентам приобрести модные украшения в самых неожиданных местах.

Мужчина подошел к торговому автомату 20 сентября, а затем воспользовался фиктивной пластиковой карточкой, чтобы совершить несколько покупок. Он покинул место преступления с добычей стоимостью 13 тысяч долларов. Ему даже не пришлось сталкиваться со скептически настроенным продавцом, который мог бы проверить его кредитную карту. В воскресенье полицейские опубликовали фотографии вора.

Аарон создает драгоценности в виде браслетов и ожерелий. Они изготовлены из драгоценных металлов и камней. В торговом автомате были представлены как недорогие украшения, например, серебряные цепочки с Babylock стоимостью 165 долларов (около 10,7 тысячи рублей), так и дорогостоящие золотые ожерелья, продающиеся за 1588 долларов (около 103 тысяч рублей).

В видеороликах, опубликованных на ее официальной странице в Instagram, говорится о том, что идея о создании подобного автомата пришла ей в голову во время поездки в Японию, где на каждом шагу стоят высокотехнологичные торговые автоматы с большим разнообразием товаров. Затем она начала думать о том, где можно расположить новое устройство.

«Установить его в магазине было бы ошибкой. Я хотела разместить его в каком-нибудь неожиданном месте. Самым крутым вариантом, о котором я сразу же подумала – это поставить его на улице. По-моему, это замечательная идея. Мы нашли отличное местечко в парке. Представьте на секунду, вы прогуливаетесь по парковой зоне и внезапно видите перед собой торговый автомат, продающий украшения», – отметила ювелир.

Сначала Аарон попробовала поставить автомат перед Бруклинским музеем. Однако в начале этого года она переместила его в Уильямсберг. Сотрудники Daily News пытались отыскать его в воскресенье вечером, но ничего не нашли. Аараон не стала комментировать случившееся.

В описании, опубликованном полицейскими, говорится, что они ищут чернокожего мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, высотой 177 сантиметров и весом около 100 килограмм. Он был одет в черную футболку и серые брюки. Сотрудники полиции просят обязательно сообщить им, если они увидят похожего человека.