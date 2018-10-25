Audi назвала российские цены на седан A6 нового поколения

Немецкий автопроизводитель Audi открыл возможность предварительного заказа седана A6 следующей генерации, показанного этой весной на Женевском мотор-шоу, и раскрыл российские цены.

На территории РФ данное авто можно приобрести за 3,9 миллиона рублей. Оно оснащено бензиновым мотором V6 мощностью 340 «лошадок». Официальные дилеры получат его уже в следующем месяце. То есть вначале российские автомобилисты смогут приобрести только один вариант модели, который будет оборудован двигателем объемом 3,0 литра, работающим вместе с 7-скоростной роботизированной трансмиссией S-Tronic. В него также будет встроен электромотор, активируемый во время разгона и начала движения. До 100 километров в час новинка способна разогнаться чуть более чем за пять секунд.

Новая A6 разработана на новейшей платформе MLB Evo, использованной производителем для создания всех своих новых моделей. В результате у нее значительно увеличились габариты – она стала шире, выше и длиннее предыдущей версии. Даже базовая версия новинки обладает задним и передним парктроником, адаптивным круиз-контролем, электрическим приводом багажника и двухзонным климат-контролем. В дополнении к ним можно заказать круговые камеры, два сенсорных экрана и цифровую панель приборов.