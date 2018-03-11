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В ФОКУСЕ

Журналистка NBC заподозрила о наличии у Путина «какого-то» компромата на Трампа

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категория: В ФОКУСЕ

Мегин Келли, сотрудница телевизионного канала NBC, сумевшая взять недавно интервью у Владимира Путина, лидера РФ, сообщила, что у него имеются «какие-то сведения» о Дональде Трампе, которые тому не хотелось бы раскрывать широкой публике.

По словам журналистки, Путин не симпатизирует Трампу, но ей показалось, что у него имеется какой-то компромат на него. Однако девушка не стала уточнять, на основе чего она решила сделать подобное предположение.

Келли добавила, что если Кремль и имеет какие-то данные на президента, то, вероятнее всего, они связаны с его делами, которые он осуществлял в Российской Федерации в 90-х годах прошлого столетия.

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