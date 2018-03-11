Жители Вашингтона приняли взрыв метеорита за вторжение инопланетян

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В минувшую среду жители американского штата Вашингтон начали звонить в службу спасения с заявлениями о землетрясении, вторжении пришельцев и других стихийных бедствиях. Однако представители NASA практически сразу же постарались успокоить американцев.

В вечерние часы на страничках американцев в социальных сетях начали появляться фотографии и ролики с яркой вспышкой на небе и криками испуганных людей. Многие из них отметили, что увидели светящийся НЛО. Однако в управлении, которое занимается наблюдением за авиацией, сообщили, что они не обнаружили на своих радарах никаких посторонних объектов.

Затем один из сотрудников космического агентства выступил с заявлением о том, что они заметили метеорит, вошедший в земную атмосферу и упавший в воду. По своим размерам он был не больше микроавтобуса, а когда достиг поверхности, то и вовсе уменьшился до размеров кирпича. Именно его и увидели жители региона.