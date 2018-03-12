Жители Невады приняли редкое погодное явление за портал для НЛО

Жители города Баттл-Маунтин, находящегося в Неваде (штат США), смогли сделать несколько фото крайне необычного природного явления. Над основной массой облаков появилось отдельное облачко, которое приняло форму прохода или буквы «П».

Некоторые тут же решили, что это облако является порталом для инопланетных кораблей. Однако на деле пришельцы никак не связаны с данным явлением. Специалисты метеорологической службы решили рассказать людям, что именно они увидели.

Оказалось, что восходящие воздушные потоки попросту сформировали из водяного пара, являющегося ключевым элементом любого облака, своеобразную «колбаску». Затем ветер превратил ее в «портал».