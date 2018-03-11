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КОСМОС

Загадочный «Глаз Сахары» привлек внимание пользователей Google Maps

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категория: КОСМОС, ПРИРОДА

Многие пользователи интернет-сервиса Google Maps заинтересовались необычным «Глазом Сахары». Речь идет о кругообразном объекте, обнаруженным в крупнейшей пустыне Африки.

Исследователям уже давно известен данный феномен, однако обычные люди обратили на него внимание лишь сейчас. Внешне он напоминает собой гигантское око, которое можно увидеть лишь с очень большой высоты. Пользователи тут же начали высказывать различные версии касательно природы происхождения этого явления. Некоторые считают его «окаменелым смерчем», а другие уверены, что к его созданию причастны инопланетяне.

По словам ученых, в этом «оке» нет ничего сверхъестественного, так как оно, скорее всего, образовалось в результате эрозионных процессов, которые постоянно происходят в Сахаре. Впрочем, не все специалисты согласны с этим мнением.

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