Водящие вокруг iPhone хоровод муравьи поставили в тупик пользователей Сети

Интернет-пользователей сильно удивил ролик, на котором можно увидеть группу муравьев, водящих хоровод вокруг работающего «Айфона». Запись набрала множество просмотров на сервисе «Ютуб».

На кадрах можно заметить, что вначале насекомые без какого-либо порядка в своих рядах бегают рядом со смартфоном, но как только он начинает звонить, они тут же выстраиваются в круг.

Некоторые пользователи отмечают, что на насекомых повлияла вибрация гаджета. Однако другие уверены, что они начали водить хороводы из-за магнитного излучения. Третьи и вовсе заявили, что ролик является обычным фейком.