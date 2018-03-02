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В ФОКУСЕ

Видео: Собчак и Жириновский нашли новый повод для конфликта во время дебатов

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категория: В ФОКУСЕ

Ксения Собчак и Владимир Жириновский, кандидаты на должность российского президента, вновь поругались во время дебатов, но на этот раз причиной их конфликта стали родственники.

Вначале лидер ЛДПР отметил, что если бы СССР не развалился, то ни он, ни его сын не смогли бы ничего добиться. Затем Собчак упрекнула его в том, что он помогает своему сыну двигаться вверх по карьерной лестнице. Жириновский тут же вспомнил ее отца, который, по его мнению, быстро расчистил ей дорогу в жизни.

Российская ведущая тут же парировала, отметив, что является журналисткой и получает зарплату за свою работу. Потом Жириновский резко прервал спор, заявив, что сейчас его время говорить, поэтому попросил не перебивать.

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