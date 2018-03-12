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В «Яндекс.Браузере» появилась защита от скрытого майнинга

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категория: IT

В «Яндекс.Браузер» была добавлена опция по автоматическому нахождению и блокированию майнинговых скриптов. Речь идет о специальных программках, встраиваемых в интернет-порталы и используемые их создателями для добычи криптовалют.

Специалисты отмечают, что веб-ресурсы со скриптами трудно различить от обычных сайтов, однако, когда пользователь находится на них, то его мобильное устройство или компьютер принимает участие в майнинге. Разумеется, это приводит к замедлению работы девайса и повышению его температуры.

Отныне «Яндекс.Браузер» можно анализировать загруженность процессора при посещении порталов и искать скрипты, отвечающие за добычу криптовалюты. При обнаружении соответствующих программ он тут же прекращает их работу.

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