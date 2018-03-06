В Великобритании обнаружен гигантский НЛО при помощи Google Maps

Британцы стали очевидцами необъяснимого явления – они увидели огромный неопознанный летающий объект, пролетевший в небе над графством Корнуолл. Позднее уфологи смогли найти этот НЛО с помощью интернет-сервиса под названием Google Maps.

Майлс Стокдейл, исследователь внеземных цивилизаций, тщательно изучил нужный регион в онлайн-сервисе и обнаружил в небе таинственный объект. По словам свидетелей, этот гигантский звездолет завис в воздухе и несколько раз поменял свою форму.

Таким образом, у уфологов появилось еще одно доказательство существования пришельцев. Нельзя не добавить, что в этом графстве часто появляются НЛО. К примеру, в прошлый раз местные жители видели его в августе 2017 года.