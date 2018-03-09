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В ФОКУСЕ

В Туле приготовились к серийному выпуску автомата-амфибии

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категория: В ФОКУСЕ

Юрий Амелин, глава одного из исследовательских подразделений НПО «Высокоточные комплексы», в ходе беседы с журналистами сообщил, что в Туле в скором времени начнется массовый выпуск уникального автомата АДС. Речь идет об оружии, которое может стрелять как на суше, так и под водой. Сначала его получат бойцы Российской гвардии и специальных подразделений, а после он пойдет на продажу за рубеж.

По словам специалиста, оружейникам первым делом нужно будет осуществить заявки со стороны силовых структур. Только после этого начнется экспорт автомата-амфибии. Впрочем, он не сообщил, кем окажутся иностранные покупатели.

Калибр нового оружия составляет 5,45 мм. Оно может вести как автоматический, так и одиночный огонь на расстоянии до шестисот метров (на суше). Под водой дальность стрельбы снижается до двадцати пяти метров.

Источник видео: RT на русском.

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