В Сети появилось видео с играющими в футбол Путиным и Инфантино

Джанни Инфантино, руководитель FIFA, и Владимир Путин, лидер РФ, показали свои умения в обращении футбольным мячом на территории Кремля. В Сети был опубликован соответствующий видеоролик.

Это видео стало частью клипа, снятого Международной федерацией футбола. В нем можно увидеть несколько именитых игроков, жонглирующих мячом на камеру и являющихся представителями футбольных сборных, собирающихся принять участие в Чемпионате мира.

В данном клипе обыгрывают цифру «100», ведь именно через такое количество дней начнется Чемпионат мира. В последние секунды демонстрируется пас Инфантино и Путина, причем последний удар наносит российский президент.