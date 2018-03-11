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КОСМОС

В Сети появилось новое видео перехвата НЛО американскими истребителями

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категория: КОСМОС

Сотрудниками специальной аналитической организации был выложен еще один видеоролик, демонстрирующий перехват НЛО воздушным судном США.

В описании к ролику говорится, что он был снят около 3-х лет назад рядом с восточным побережьем Северной Америки. Самолет находился на высоте в 7,5 километров во время съемки. На записи можно увидеть необычный шарообразный объект, с невероятной скоростью перемещавшийся над морем.

Согласно переговорам пилотов им удалось взять объект на прицел лишь с 3-й попытки. По их словам, они ни разу не видели подобных летательных аппаратов ранее.

В конце предыдущего года Пентагоном был обнародован схожий видеоролик, на котором боевые самолеты США пробуют перехватить загадочный НЛО.

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