В результате очередной пластики лицо Лаймы Вайкуле изменилось до неузнаваемости

На своей страничке в «Инстаграме» Лайма Вайкуле, известная российская певица, выложила видео с поздравлением женщин с 8 Марта. Однако большинство поклонников исполнительницы оказались шокированы увиденным.

Дело в том, что далеко не все фанаты смогли узнать, что перед ними стоит их любимая 63-летняя звезда российской эстрады. Они поняли это лишь по голосу женщины. Позднее выяснилось, что певица решила осуществить еще одну пластическую операцию. Многие отметили, что теперь ее не отличить от «восковой фигуры». Подписчики были не рады подобному перевоплощению своего кумира, отметив, что необходимо стареть с достоинством.

Впрочем, нашлись и такие подписчики, которые решили встать на защиту звезды, заявив, что она все равно осталась одной из самых ярких и оригинальных певиц России.