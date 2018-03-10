Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В результате очередной пластики лицо Лаймы Вайкуле изменилось до неузнаваемости

Дата:
категория: МИР ЛЮДЕЙ

На своей страничке в «Инстаграме» Лайма Вайкуле, известная российская певица, выложила видео с поздравлением женщин с 8 Марта. Однако большинство поклонников исполнительницы оказались шокированы увиденным.

Дело в том, что далеко не все фанаты смогли узнать, что перед ними стоит их любимая 63-летняя звезда российской эстрады. Они поняли это лишь по голосу женщины. Позднее выяснилось, что певица решила осуществить еще одну пластическую операцию. Многие отметили, что теперь ее не отличить от «восковой фигуры». Подписчики были не рады подобному перевоплощению своего кумира, отметив, что необходимо стареть с достоинством.

Впрочем, нашлись и такие подписчики, которые решили встать на защиту звезды, заявив, что она все равно осталась одной из самых ярких и оригинальных певиц России.

Источник новости

Новости по теме:

  1. «Смешарики» примут участие в японском конкурсе Tokyo Anime Award Festival
  2. В самарском Минкульте прокомментировали «безобразную выходку» Ефремова
  3. В Сети опубликовано видео с последствиями захвата Земли роботами Boston Dynamics
  4. Хованский опубликовал новый клип на песню «Илон Маск»

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые: быстрый обмен веществ помог человеку стать умнее обезьяны

В Малайзии участились случаи столкновений с йети

Принуждение Яндекса к чистоте поисковых выдач

Новый мод для «Ведьмака 3» позволит Геральту использовать в бою щит

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках