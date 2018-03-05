В небе над Орегоном пронесся черный треугольный НЛО

В Сети появился ролик, на котором можно увидеть таинственный объект, на огромной скорости пронесшийся по небу. Издалека он выглядит как обычная черная точка, но когда автор видео приблизил изображение, то на нем возник летательный аппарат, имеющий корпус в форме треугольника и окрашенный в черный цвет.

По словам пользователей, эта воздушная техника значительно отличается от обычных самолетов. Во-первых, на ней отсутствуют проблесковые огни, которые в обязательном порядке устанавливают на летательные аппараты. Во-вторых, таинственный самолет летел на очень низкой высоте.

Многие уверены, что на видео изображен полумифический самолет-разведчик TR-3, который в настоящее время разрабатывают специалисты ВВС США.