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В ФОКУСЕ

В НАТО обеспокоены покупкой Турцией российских комплексов С-400

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категория: В ФОКУСЕ

Информационное агентство Breaking Defense, сославшись на заявления Петра Павла, одного из представителей НАТО, сообщило, что покупка ракетных установок С-400 Турцией сильно обеспокоила участников Североатлантического Альянса.

Представитель Альянса отмечает, что зенитные комплексы, изготовленные в РФ, не способны работать вместе с вооружением НАТО, а потому они будут использоваться в качестве отдельной боевой единицы, которую невозможно внедрить в общую ПВО военного блока.

Но сильнее всего Альянс тревожат оперативные сведения, включающие в себя данные о военных частях НАТО в Турции. Эта информация, по мнению Павла, будет навсегда сохранена в блоках данных российских установок.

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