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Астрономия

В NASA разработали план по уничтожению опасных астероидов ядерными боеголовками

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категория: Астрономия, КОСМОС

Специалисты «НАСА» смогли разработать новый метод по уничтожению космических объектов, способных стереть человечество с лица Земли. Если опасные астероиды изменят свой курс и направятся прямиком на нашу планету, то они будут сбиты с помощью ядерных ракет. Об этом сообщили журналисты информационного издания Outer Places.

В сообщении отмечается, что NASA сможет взорвать или изменить курс даже таких отдаленных космических объектов как Бенну, который на данный момент времени крутится вокруг небесного светила.

Впрочем, астрономы отмечают, что они не обнаружили крупных астероидов, траектория полета которых пересекается с Землей в ближайший век.

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