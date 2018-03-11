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АВТО

В Китае начались продажи семиместного «убийцы» Hyundai Creta

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категория: АВТО

Представители General Motors и SAIC сообщили о том, что в Китае начались продажи семиместного варианта кроссовера Baojun 530. Он представляет собой удлиненную модификацию популярного в стране авто Baojun 510, сумевшего значительно опередить по продажам своего основного конкурента – Hyundai ix25 (в РФ известен под названием Creta).

Новая модель создавалась для семейных людей. Ее начальная комплектация обойдется китайцам в 79 000 юаней (около 710 000 рублей по текущему курсу). За «топовую» модификацию им придется заплатить как минимум 120 000 юаней (около 1 076 000 рублей).

В плане внешности новинка практически не имеет никаких отличий от своего «младшего собрата». Его основное различие заключается лишь в габаритах. Что касается двигателя, то на кроссовере установлен бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 150 «лошадок». Он может работать как с роботизированной трансмиссией, так и с «механикой».

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