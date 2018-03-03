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ЖИВОТНЫЕ

В Индонезии на свет появился теленок с «кошачьей мордой»

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категория: ЖИВОТНЫЕ, ПРИРОДА

В одной из индонезийских деревушек родился странный зверь – теленок, у которого морда похожа на кошачью. Он сильно напугал местных жителей.

Владелец небольшого фермерского хозяйства в Пендиле сразу же заметил, что у новорожденного теленка форма головы значительно отличается от его сородичей – она больше походит на череп кота. Необычная мутация привела некоторых сельчан в ужас, однако слухи о странном теленке тут же разошлись по округе, поэтому он быстро стал знаменитостью.

Некоторые гости, приезжающие в деревню со всех концов страны, сравнивают животное с персидским котом. Они фотографируются рядом с ним и даже кормят его молоком из бутылки. Учитывая популярность теленка, фермер вряд ли станет убивать его в ближайшее время.

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