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ЖИВОТНЫЕ

В Индии леопард напал на мужчину на одной из улиц Индаура

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категория: ЖИВОТНЫЕ, ПРИРОДА

В индийский городок Индаур по неизвестной причине пробрался леопард, пришедший прямиком из джунглей. Оказавшись в неизвестной для себя обстановке, он начал вести себя агрессивно, набрасываясь на прохожих. В результате на улицах возникла паника.

Местные СМИ сообщают, что как только горожане обнаружили хищника, они сразу же вызвали полицейских, а те в свою очередь позвонили специалистам по диким зверям. Затем леопарда попробовали поймать при помощи сетки в недостроенном здании, но он смог выбраться из ловушки и серьезно ранить одного мужчину.

Лишь спустя несколько часов работники зоослужбы смогли усыпить леопарда, попав по нему дротиком со снотворным. В настоящее время хищника планируют отпустить на свободу в естественную среду обитания.

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