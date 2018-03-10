В Индии леопард напал на мужчину на одной из улиц Индаура

В индийский городок Индаур по неизвестной причине пробрался леопард, пришедший прямиком из джунглей. Оказавшись в неизвестной для себя обстановке, он начал вести себя агрессивно, набрасываясь на прохожих. В результате на улицах возникла паника.

Местные СМИ сообщают, что как только горожане обнаружили хищника, они сразу же вызвали полицейских, а те в свою очередь позвонили специалистам по диким зверям. Затем леопарда попробовали поймать при помощи сетки в недостроенном здании, но он смог выбраться из ловушки и серьезно ранить одного мужчину.

Лишь спустя несколько часов работники зоослужбы смогли усыпить леопарда, попав по нему дротиком со снотворным. В настоящее время хищника планируют отпустить на свободу в естественную среду обитания.