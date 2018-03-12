В Бостоне на видео запечатлели гигантский НЛО

Бостон (город в США) смог прославиться среди любителей сверхъестественных явлений еще в XVII веке, когда тут впервые зафиксировали возникновение неопознанного летающего объекта в небе. Недавно же этот населенный пункт снова стал главной темой для обсуждений среди уфологов, так как в нем опять обнаружили инопланетный корабль.

Двигаясь по заснеженной трассе, водители увидели нечто странное среди деревьев. Один из автомобилистов остановился, взял в руки смартфон и начал снимать таинственный объект на камеру. На кадрах можно увидеть парящий над землей корабль, который словно изучал местность.

Свидетели случившегося тут же поняли, что перед ними не обычный самолет, так как в такую метель он бы попросту не смог подняться в небо. К тому же у людей нет столь огромной летательной техники. Специалисты пока никак не комментируют эту находку.