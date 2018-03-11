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КОСМОС

В 10-минутном видео уместили почти 14 миллиардов лет существования Вселенной

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категория: КОСМОС

Джон Босуэлл, режиссер-любитель и музыкант, выложил на YouTube видео продолжительностью 10 минут, в котором демонстрируется возникновение и развитие Вселенной.

В описании к ролику отмечается, что во вселенском масштабе вся человеческая история пролетает за мгновение ока. Сумев ужать почти 14 миллиардов лет в 10 минут, автор видео смог продемонстрировать, насколько молодыми и крошечными мы являемся в сравнении с Вселенной. В этом видео одна секунда равна 22 миллионам лет.

Для создания данного видеоролика Босуэлл использовал материалы, полученные им из самых различных источников, включая NASA.

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