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В ФОКУСЕ

Уралвагонзавод собирается начать производство усовершенствованного танка Т-90М

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категория: В ФОКУСЕ

Информационное издание ТАСС сообщило, что корпорацией «Уралвагонзавод» в скором времени будет начато массовое производство сразу 4-х типов новой боевой техники, включая усовершенствованный танк Т-90М.

Представители предприятия отметили, что в текущем году на конвейер будут поставлены сразу несколько модернизированных видов бронетехники: танки Т-90М и Т-80БВ, а также боевые машины БМП-1 и БМПТ. После обкатки их тут же будут направлять на вооружение российской армии.

К тому же уже на завершающем этапе находится разработка 3-х прототипов «Армата» и уникальной артиллерийской установки «Коалиция-СВ».

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