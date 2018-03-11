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В ФОКУСЕ

Украинский националист Ярош заявил о планах захватить Воронеж и Кубань

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категория: В ФОКУСЕ

Дмитрий Ярош, националист из Украины, сообщил, что его страна обладает должным военным потенциалом для отъема сразу нескольких территорий РФ. Он сделал это заявление на одном из украинских телевизионных каналов.

По словам националиста, Украине для начала следует провести зачистку Донбасса и Крымского полуострова от элементов, направленных против украинского государства, то есть ей нужно будет вернуть свои прежние границы.

Затем, по мнению Яроша, необходимо будет задуматься о захвате российских земель. Он добавил, что это может произойти в иное время, когда подрастет нынешняя молодежь. К территориям, которые нужно захватить, националист отнес Воронеж, Донщину и Кубань.

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