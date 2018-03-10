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КОСМОС

Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян

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категория: КОСМОС

На видеоканале UFOmania, где частенько появляются видео о различных сверхъестественных явлениях, был опубликован ролик, доказывающий существование пришельцев. Он базируется на данных, полученных с интернет-сервиса Google Maps.

В этом видео можно увидеть озеро, расположенное в Нью-Йорке, над которым пролетели НЛО в форме сфер. Данный ролик привлек к себе немало внимания, как со стороны ученых, так и обычных пользователей. Он смог убедить большинство людей в реальности инопланетян.

Однако нашлись скептически настроенные пользователи, которые остались при своем мнении. Они уверены, что опубликованный ролик является не чем иным, как профессиональной работой в фото редакторе или попаданием капель на линзу камеры.

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