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КОСМОС

Уфологи обнаружили в Антарктиде корабль пришельцев с помощью Google Earth

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категория: КОСМОС

Исследователи внеземных цивилизаций смогли обнаружить таинственный объект на снимках, представленных интернет-сервисом Google Earth. Необычная конструкция напоминает собой инопланетный корабль, совершивший аварийную посадку. Этот НЛО расположен рядом с Антарктидой, на островке под названием Южная Георгия.

Позади загадочного объекта можно увидеть большой борозду. Интернет-уфологи уверены, что рухнувший звездолет оставил этот след во время падения. Ролик с данной находкой быстро облетел просторы Интернета – всего за пару дней он набрал свыше четырехсот тысяч просмотров.

Пользователи восприняли это открытие неоднозначно. Некоторые согласились с мнением уфологов, а другие считают, что на видео демонстрируется обычный самолет, упавший на остров.

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