Уфологи нашли следы пребывания инопланетян на Земле

Исследователям внеземных цивилизаций из США удалось найти огромные следы пребывания пришельцев на нашей планете. Эксперты отмечают, что они впервые обнаружили настолько явные доказательства существования НЛО.

Свое открытие уфологи сделали с помощью популярного сервиса Google Maps, на котором имеется 3D-модель Земли, выполненная из ее реальных фотографий. При недавнем изучении этой модели специалисты обнаружили белую линию, длина которой составляет почти 21 тысячу километров.

Уфологи отмечают, что этот след не мог оставить самолет, так как для этого воздушному судну нужно было бы пролететь огромное расстояние за очень короткий промежуток времени. Таким образом, его наверняка оставил инопланетный корабль.