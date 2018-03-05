Уфолог обнаружил на Марсе череп инопланетянина

Хорошо известный в узких кругах исследователь внеземных цивилизаций Скотт Уоринг продолжает радовать своих фанатов невообразимыми доказательствами существования пришельцев. Видимо люди в черных костюмах еще не успели добраться до уфолога.

Недавно охотник за НЛО тщательно проанализировал новые снимки поверхности Марса, которые были опубликованы «НАСА». На них он практически тут же обнаружил загадочный объект. По своей форме он напоминает череп некого существа. Уфолог отметил, что эти останки, скорее всего, принадлежат марсианину.

Впрочем, скептики отмечают, что этот объект является обычным булыжником, который попросту принял необычную форму. Узнать наверняка мы сможем лишь через несколько лет, когда будет совершена первая экспедиция на планету.