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КОСМОС

Ученые раскрыли тайну появления трехглазого инопланетянина в Воронеже

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Ученые из Великобритании смогли проверить достоверность истории, произошедшей в Воронеже более 20 лет назад. Напомним, что речь идет о сообщении курсантов авиационного училища, в котором говорится о НЛО и трехглазом инопланетянине.

По словам свидетелей произошедшего, в 5 часов вечера над Воронежем пролетел неопознанный летающий объект, испускавший розовое свечение. Полетав в небе несколько минут, он развил огромную скорость и исчез за горизонтом, оставив после себя длинный шлейф. Через три недели после этого события местные школьники сообщили о том, что увидели трехглазого пришельца, вышедшего из шарообразного корабля.

Исследователи внеземных цивилизаций начали изучать этот случай еще в 90-х годах прошлого столетия. Была даже получена фотография данного корабля, однако в то время было трудно определить его подлинность. Недавно же специалисты тщательно изучили снимок и пришли к выводу, что он не был кем-либо отредактирован. Они также отметили, что на нем изображен объект, который точно не был создан на Земле.

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