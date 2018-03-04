Ученые: пришельцы не могут связаться с людьми из-за несовершенства земных технологий

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По словам многих ученых, инопланетяне уже давно пытаются связаться с человечеством, посылая ему разнообразные сигналы. Однако люди попросту не способны поймать их из-за несовершенства земных технологий и их глушения природными сигналами.

Американские исследователи отмечают, что они обладают малым количеством способов для отправки посланий в космическое пространство. К ним можно отнести радиоволны и различные излучения. Однако в космосе подобных сигналов крайне много, поэтому можно запросто пропустить послание от пришельцев.

К тому же не исключено, что внеземные цивилизации для переговоров используют совершенные иные методы связи, которые не известны землянам. По этой причине ученые особое внимание уделяют созданию новых средств коммуникации.