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КОСМОС

Ученые обвинили NASA в сокрытии факта существования инопланетян на Марсе

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

По словам британских ученых, специалисты NASA пытаются всеми силами скрыть сведения о том, что на Марсе обитают инопланетяне, которые были обнаружены с помощью мощных телескопов. Данная информация была раскрыта местными СМИ.

Исследователи букингемского университета обвинили сотрудников агентства во лжи и добавили, что у них имеются все необходимые доказательства существования жизни на Красной планете. Дело в том, что сравнительно недавно они якобы нашли останки пришельца на марсианской поверхности.

Работники NASA отмечают, что эти «останки» являются обычными кристаллами, образовавшимися природным путем, поэтому ничего необычного в них нет. Однако эти доводы не убедили исследователям внеземных цивилизаций и сторонников теорий заговоров.

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