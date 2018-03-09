Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии

Ученые одного из бразильских университетов совместно со специалистами лаборатории синхронного света смогли найти внеземные микроорганизмы, питающиеся радиацией. Они уверены, что эти создания проживают на поверхности Европы, спутника Юпитера.

По словам исследователей, они обнаружили бактерии, не нуждающиеся в свете, так как все необходимое для своего выживания им удается получить во время распада урана и других радиоактивных элементов. Эти микроскопические организмы проживают на дне океанов, скрытых под толщей льда.

Впервые о наличии живых созданий на Европе заговорили ученые из США. Дело в том, что они обнаружили микроорганизмы на территории Йеллоустона, где условия жизни схожи с теми, которые сформировались на спутнике Юпитера.