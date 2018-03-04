Ученые нашли в Антарктиде огромную популяцию пингвинов Адели

Международной группе исследователей удалось найти на территории Антарктиды невероятно большую популяцию пингвинов Адели, численность которой превышает полтора миллиона птиц. Об этом было отмечено в материале, опубликованном в одном из зарубежных научных журналов.

По словам специалистов, за последние годы популяции Адели в западной области Антарктического полуострова значительно сократились, но при этом в восточном районе Антарктиды их численность наоборот увеличилась. Ученые решили выяснить причину миграции птиц. Во время своего исследования они и обнаружили ранее никому не известную популяцию.

Исследователи отмечают, что на островах Дейнджер, скорее всего, обитают свыше половины всех Адели, находящихся в данном регионе.