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ЖИВОТНЫЕ

Ученые нашли в Антарктиде огромную популяцию пингвинов Адели

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категория: ЖИВОТНЫЕ, ПРИРОДА

Международной группе исследователей удалось найти на территории Антарктиды невероятно большую популяцию пингвинов Адели, численность которой превышает полтора миллиона птиц. Об этом было отмечено в материале, опубликованном в одном из зарубежных научных журналов.

По словам специалистов, за последние годы популяции Адели в западной области Антарктического полуострова значительно сократились, но при этом в восточном районе Антарктиды их численность наоборот увеличилась. Ученые решили выяснить причину миграции птиц. Во время своего исследования они и обнаружили ранее никому не известную популяцию.

Исследователи отмечают, что на островах Дейнджер, скорее всего, обитают свыше половины всех Адели, находящихся в данном регионе.

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