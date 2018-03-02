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КОСМОС

Ученые: на других планетах люди смогут жить дольше, чем на Земле

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

По мнению ученых, через несколько десятилетий люди переберутся на другие планеты, и их продолжительность жизни окажется заметно большей, чем на Земле. Причиной этому будет высокий уровень медицинского обслуживания и экологии. Человечество хоть прямо сейчас способно начать колонизацию Луны и Марса, так как у него уже есть необходимые для этого космические ракеты и корабли.

Однако сделать это пока нереально из-за двух проблем: радиации и гравитации. Поэтому исследователи сейчас тщательно работают над их решением. Как только они найдут ответы на свои вопросы, человечество начнет подготовку к колонизации иных миров.

Ученые отмечают, что на Марсе люди в среднем будут жить как минимум сто лет. Дело в том, что для них там будут созданы идеальные условия жизни с развитой медициной.

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