Ubisoft принялась за разработку Tom Clancy’s The Division 2

В 2016 году состоялся выход весьма амбициозного сетевого шутера Tom Clancy’s The Division, который довольно быстро растерял свою аудиторию из-за технических ошибок и геймплейных недоработок. Впрочем, разработчиков это не остановило, поэтому они исправно выпускали к ней обновления и дополнения. Сегодня же стало известно, что Ubisoft официально запустила в производство вторую часть.

Как и оригинал, продолжение создадут шведы из Massive Entertainment. Официальная демонстрация игры должна будет пройти в начале этого лета на выставке E3 2018. К тому же в студии пообещали выпустить сразу два новых расширения для первой части.

Представители Ubisoft отмечают, что во второй части будут учтены все ошибки оригинала, а потому она окажется еще более интересной, динамичной и красивой игрой.