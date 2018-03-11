Турецкий частный самолет разбился на западе Ирана

В западной части Ирана произошла авиакатастрофа. Стоит отметить, что крушение потерпел частный самолет. Информация об этом была опубликована агентством ISNA, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

Сообщается, что крушение произошло в гористой местности в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Судно вылетело из аэропорта Шарджа и отправилось в Стамбул. После сильного удара о землю, самолет загорелся.

Известно, что на борту судна, потерпевшего крушение, находилось 11 человек, включая 3 членов экипажа. На данный момент иранские спасатели пытаются пробраться до места крушения.

По предварительной информации, самолет принадлежал турецкой компании Başaran Holding.