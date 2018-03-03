США собираются разместить около 400 ракет системы ПРО вокруг границ РФ

Александр Фомин, заместитель руководителя Минобороны РФ, во время беседы с журналистами, сообщил, что Соединенные Штаты Америки собираются установить как минимум четыреста ракет системы ПРО вокруг границ России.

По словам сотрудника ведомства, уже сейчас США окольцовывают Российскую Федерацию противоракетными установками. Он добавил, что в самих Штатах уже давно имеются целые зоны ПРО, находящиеся на территории Аляски и Калифорнии.

Фомин также отметил, что комплексы ПРО размещены в прибалтийских странах и Румынии, а совсем скоро их поставят в Польше. К этому кольцу присоединятся Япония и Южная Корея. В результате вокруг РФ развернут почти четыреста ракет, что заметно снизит возможности России в плане ядерного противодействия.