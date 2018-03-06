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КОСМОС

SpaceX запустила в космос пятидесятую ракету Falcon 9

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Сегодня, 6 марта, с космодрома во Флориде (штат США) стартовала пятидесятая ракета Falcon 9. На этот раз на ее борту находился телекоммуникационный испанский спутник. Сотрудники SpaceX вели прямую трансляцию с места событий.

Ракета была запущена в половине девятого утра по московскому времени. Ранее пуск планировалось осуществить в конце прошлого месяца, однако его отложили из-за наличия небольших технических неполадок.

Что касается спутника, то его задача заключается в передаче телевизионных сигналов и обеспечении доступа к сети Интернет жителей сразу нескольких регионов мира. Данный аппарат весит около шести тонн – SpaceX впервые запустила в космос настолько тяжелый груз.

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