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В ФОКУСЕ

СМИ: в России началось серийное производство ракетного комплекса «Авангард»

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного агентства «РИА Новости», сославшись на свой источник, приближенный к военным, сообщила о том, что на территории РФ начался серийный выпуск гиперзвуковых ракетных установок «Авангард».

По словам источника, западным странам необходимо понять, что они оказались в новых реалиях. Он добавил, что новейшие российские ракеты могут перемещаться со скоростью, в несколько раз превышающую скорость звука, а потому они неуязвимы для любых систем ПВО и ПРО.

Журналисты также отмечают, что «Кинжал» уже находится на вооружении армии России. Речь идет об авиационном ракетном комплексе, о котором Владимир Путин сообщил три дня назад.

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